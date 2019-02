Es una mamá muy presente, mucho más ahora que se separó del padre de sus hijas: Matías Defederico. Más de una vez, Cinthia Fernández contó que las niñas que tuvo con el futbolista, Charis, Bella y Francesca, no la pasaron nada bien con su divorcio. Por eso, habiendo dejado la tormenta de la ruptura atrás, está más presente que nunca en el día a día de las nenas.

Al igual que en otras oportunidades, Cinthia compartió con sus seguidores su tristeza e hizo catarsis a través de su cuenta de Instagram. Es que la modelo y panelista no pudo estar en el primer día de escuela de sus hijas y no dudó en expresar su sentir en el mundo 2.0.

Junto a una tierna foto de las chicas antes de ir al jardín, les dedicó tiernas palabras: "No pude estar con ustedes, pero saben que es porque tengo que trabajar como muchos papás y mamás. Me emociona ver que ya están grandes. Son hijas muy buenas y lo que más admiro es su alegría de siempre. Las amo y agradezco la abuela que tienen, que cuando mamá no está, ella nunca falla. Feliz comienzo de clases mis Pandas y Bambi".