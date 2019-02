Alejandra Maglietti reveló que sufrió acoso callejero: "Un hombre me persiguió tres cuadras con el miembro afuera"

Todas las mujeres alguna vez sufrieron en algún momento acoso callejero. Un piropo, un chiflido, algún comentario desubicado... En el pasado, no todas se animaban a contar lo que les había sucedido. Mucho menos, si hablamos de un desagrable acto de exhibicionismo como le ocurrió a Alejandra Maglietti.

En diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez, Alejandra contó una situación de acoso callejero que jamás podrá olvidar. "Te puedo contar situaciones en la calle que realmente fueron horribles. Tengo una en particular que me hizo vivir en carne propia lo que le pasa a una chica que es abusada, que es violada", comenzó diciendo.

"Una vez iba caminando a las tres de la tarde en pleno Barrio Norte y un tipo con el miembro totalmente afuera me persiguió como tres cuadras. Yo salí corriendo, me metí en la comisaría llorando y nadie me atendió", reveló la modelo. Y cerró: "Después de media hora aparece una mujer policía y me dijo: '¿Dónde está el tipo? ¿Qué te hicieron?'. Le dije lo que había pasado y me respondió: "No puedo hacer nada, así que andate a tu casa'. Y yo no quería volver a mi casa porque tenía miedo de volver a encontrarme al tipo".

Al sentirse poco contenida, optó por no hacer la denuncia.

Si sufrís o sufriste violencia de género podés comunicarte las 24 horas y de forma gratuita con la línea 144.