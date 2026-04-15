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Ricardo Montaner en Buenos Aires: Camilo y los hijos del cantante lo sorprendieron en su gira El Último Regreso

En el marco de su tour de despedida de los escenarios tras 40 años de carrera, Evaluna, Ricky, Mau y Camilo cantaron con el artista este domingo por la noche en un Movistar Arena colmado y le dedicaron unas palabras que conmovieron a todos.

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Foto: prensa Ricardo Montaner

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El artista presentó un tema que habla de dejar ir por amor y anunció su nuevo álbum y una gira mundial con récord de entradas agotadas.

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