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Lionel Messi y los jugadores de la Selección imponen el bolso masculino de lujo que es tendencia
Fabián Paz reveló el error que los hombres deben evitar al usar el bolso de la Selección: “Parecés Mamá Cora”, video del 07/07/2026, 18:21hs.
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De los modelos exclusivos de Hermès de Lionel Messi al look de Nico Paz: Fabián Paz desmenuzó la moda de los jugadores de la Selección argentina, reveló qué marcas eligen y enseñó el manual de uso definitivo del bolso masculino para no parecer “Mamá Cora”.Leé la nota completa