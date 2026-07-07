Lionel Messi y los jugadores de la Selección imponen el bolso masculino de lujo que es tendencia

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De los modelos exclusivos de Hermès de Lionel Messi al look de Nico Paz: Fabián Paz desmenuzó la moda de los jugadores de la Selección argentina, reveló qué marcas eligen y enseñó el manual de uso definitivo del bolso masculino para no parecer “Mamá Cora”.

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