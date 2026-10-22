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La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK, hoy ex amigo de Luck Ra

La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK, hoy ex amigo de Luck Ra (video de Luzu y TikTok)

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La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK, hoy ex amigo de Luck Ra (captura de Luzu TV y foto de Ciudad Magazine)

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La cantante contó cómo comenzó su relación con Tiago PZK y reveló quién tomó la iniciativa. El romance llegó meses después de su separación de Luck Ra y generó revuelo por la amistad que unía a los cantantes.

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