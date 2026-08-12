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Gerson y Daniela Batlle Casas anuncian que están esperando su primer hijo con un cartel casero

¿Ya descubrieron qué es? FELICES DE CONTARLES NUESTRA NOTICIA MÁS LINDA ♾️ Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Instagram @danielabatllecasas

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Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Fuente: Instagram @danielabatllecasas

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La pareja de influencers, furor en TikTok por sus videos de viajes, sorprendió a sus seguidores con la noticia más esperada a puro cartel y beso en un living.

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