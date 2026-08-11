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Tuli Acosta se refugió en sus amigos y su familia
Reunión de amigos y familia en una cabaña de Santa Rosa de Calamuchita : Un almuerzo al aire libre con amigos y familia fue parte del fin de semana de Tuli Acosta en las sierras
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La bailarina compartió en sus redes un fin de semana a pura montaña, asado y risas junto a su círculo íntimo, mientras sigue en el centro de la polémica por la separación del cantante cordobés.Leé la nota completa