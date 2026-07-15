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¿Oasis le contestó a Joaquín Levinton en plena previa de la semifinal ante Inglaterra?
Fragmento de "Wonderwall" de Oasis en Later With Jools Holland (2000), publicado por la cuenta oficial de la banda en la previa de la semifinal Argentina-Inglaterra. Alt: Oasis interpretando Wonderwall en el programa británico Later With Jools Holland en el año 2000. Fuente: Instagram @oasis.
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La banda británica publicó un video tras la chicana del líder de Turf con la Selección argentina, con un mensaje claro.Leé la nota completa