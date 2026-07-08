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Quebranten ese Muro y otros nuevos hits de Victoria en este partido
Victoria, hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, durante su reacción viral al partido Argentina-Egipto. La joven emocionada y al borde del llanto mientras mira el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @monicaayos
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La hija de la actriz volvió a viralizarse por su forma de vivir los partidos de la Selección en el Mundial 2026.Leé la nota completa