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Chris Martin y Elmo anunciaron oficialmente a Madonna, BTS y Shakira como los artistas que encabezarán el primer FIFA World Cup Final Halftime Show.

El espectáculo se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y marcará un momento histórico para la Copa del Mundo. Además tendrá como objetivo recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, apoyando el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños alrededor del mundo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina fan inside the stadium before the match REUTERS/Amanda Perobelli

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A pocos días del partido más esperado del año, una nueva versión emocionó a los fanáticos de este artista que podría cantar junto a Shakira.

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