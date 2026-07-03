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Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”
pareja habló sobre su relación: los celos, las peleas, la convivencia y la intimidad. La panelista y el exjugador de Vélez contaron cómo superan las crisis y qué hacen para que la pasión siga intacta. Crédito: captura Web
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La pareja pasó por el diván de Pampita y reveló, sin filtro, quién es más celoso, quién pide más perdón y cómo reacciona Mica cuando ve a Fabián hablando con otra.Leé la nota completa