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Melody Luz en un descargo sobre femicidios y violencia de género
"Cuando no entiendan de consentimiento, cuando no entiendan de rechazo, vayan a terapia. Arreglen sus cabezas para poder vivir en una sociedad donde tienen que compartir con mujeres". Fuente: Instagram @melodyluz
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La bailarina y mamá de Venezia apuntó sin filtro contra su pareja por las publicaciones que hace en sus plataformas y dejó una advertencia que heló la sangre: “Tiene una hija y no entiende lo que puede pasar.”Leé la nota completa