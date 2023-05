Ya disponible la experiencia "rápida y fluida" del One Plus Nord CE 3 5G Lite

One Plus ha anunciado la disponibilidad del nuevo 'smartphone' One Plus Nord CE 3 5G, un terminal que combina una experiencia "rápida y fluida" con las características de un equipo asequible, que se puede adquirir desde 329 dólares.

La compañía china lanzó a principios de este mes este terminal, que destaca por su cámara de 108MP y la carga rápida SUPERVOOC de 67W, así como por su plataforma Snapdragon 695 5G de Qualcomm, esto es, el mismo chip que su predecesor, pero añadiendo compatibilidad con conexiones 5G.

Este dispositivo -que presenta una pantalla de 6,72 pulgadas- cuenta con la configuración de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, además de 8GB de RAM virtual que se añaden al teléfono para ofrecer más potencia.

El Nord CE 3 Lite utiliza el sistema operativo OxygenOS 13.1 para disfrutar de experiencias "más rápidas y fluidas con el dispositivo", y según explicó la tecnológica en su momento, ya que OnePlus ha incluido la versión más reciente del 'software' para mejorar la experiencia del usuario en este dispositivo de gama media.

El fabricante asiático ha comentado que este dispositivo ya se puede comprar tanto a través de su página oficial como de Amazon y que parte de un precio inicial de 329 dólares.

Fuente EP.