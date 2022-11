Xbox asegura que Call Of Duty seguirá en PlayStation mientras exista esta consola

Xbox ha asegurado que, en caso de que finalmente se formalice el acuerdo de compra de Activision Blizzard, seguirá dando soporte a Call Of Duty en su principal competidora, la consola PlayStation 5 (PS5), siempre que esta exista.

El pasado mes de enero Microsoft, propietaria de Xbox, llegó a un acuerdo comercial para adquirir la desarrolladora de videojuegos por unos 60.300 millones de dólares, un movimiento que generó ciertas dudas en torno al futuro de los juegos compatibles con PlayStation.

Desde entonces se ha mantenido un constante enfrentamiento entre su fabricante, Sony, y Xbox debido a que la compañía nipona considera que esta compra supondría una desventaja para su consola y teme un posible monopolio en el ámbito 'gaming'.

Su videojuego más ambicioso, Call Of Duty, está siendo el centro de estas disputas, puesto que Sony cree que al procederse la compra de Activision Blizzard, Xbox lo integraría en su servicio de suscripción, Xbox Game Pass, de forma exclusiva.

Recientemente Microsoft ha acusado a Sony y la editora estadounidense de haber formalizado un acuerdo que impediría la llegada de las entregas a su plataforma de juegos en la nube "durante varios años". Esta denuncia se ha producido en el marco de la segunda investigación de la Autoridad de la Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA), que concluirá el próximo 1 de marzo.

Ahora, en una reciente entrevista en el canal de YouTube Same Brain el responsable de Microsoft Gaming y jefe de Xbox, Phil Spencer, ha confirmado que, en caso de que finalmente se produzca la adquisición, Call Of Duty permanecería en PlayStation.

"No vamos a retirar Call Of Duty de PlayStation. Nuestra intención no es hacer eso, al menos mientras la PlayStation esté ahí. Seguiremos dando soporte a la consola, algo similar a lo que hemos hecho con Minecraft desde que somos propietarios de este juego", ha comentado el directivo.

