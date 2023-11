Electronic Arts (EA) trabaja en un modo multijugador para Proyecto Rene (Los Sims 5) que tendrá un formato “íntimo” similar al sistema de otros títulos como Animal Crossing o Among Us, de cara a ofrecer a los usuarios la posibilidad de invitar a otros amigos a jugar en su mundo Sims.

La desarrolladora de videojuegos continúa trabajando en la quinta entrega de la saga de Los Sims con Proyecto Rene que incluirá por primera vez un modo multijugador que permitirá a los seguidores jugar con otras personas, así como compartir, transferir y descargar todo lo que se crea.

En este sentido, el estudio desarrollador del videojuego, Maxis, está planeando un modo multijugador en el que los usuarios puedan jugar con otros amigos de forma más personal, en un formato similar al que utilizan otros títulos como Animal Crossing o, incluso, Among Us.

Así lo ha compartido la vicepresidenta creativa de la franquicia, Lyndsay Pearson, durante el pódcast One More Life de Radio Times, en el que ha señalado que no están pensando en un modo multijugador “en el sentido grande”, sino en algo “más íntimo”, para reunir a un grupo reducido de amigos.

De esta forma, Pearson ha confirmado que “definitivamente” quieren introducir un modo multijugador en Los Sims 5, sin embargo, ha recordado que no se tratará de un multijugador masivo en línea (MMO), sino que la intención es que los usuarios puedan jugar solos creando su propio mundo.

Por tanto, no será un multijugador “en el sentido grande y aterrador de saltar en un mundo lleno de extraños. Será algo más íntimo, donde tú y tus amigos podréis jugar juntos”, ha sentenciado.

Al respecto, también ha compartido que los desarrolladores “hablan del Animal Crossing todo el tiempo”, porque lo valoran como un “muy buen ejemplo” de un formato multijugador.

Se trata de un concepto de “mi pequeño espacio, mi pequeña isla, pero puedo invitarte”, tal y como lo ha definido.

Siguiendo esta línea, Pearson también ha dicho que se fijan en otros juegos que “hacen multijugador de manera inteligente”, como es el caso de Among Us.

No obstante, Pearson ha hecho hincapié en que desde Maxis aún están probando y trabajando en el diseño de distintas opciones para este formato.

Según ha trasladado, hay un montón de versiones para este modo, así que están “explorando un montón de espacios diferentes”.

Fuente: EP.