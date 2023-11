El presentador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, reveló los videojuegos nominados a estos premios en su décima edición.

Entre ellos, se destacan Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 como los favoritos para el Mejor juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés).

La edición de este año, que coincide con el décimo aniversario de los premios, será un encuentro que tendrá lugar el jueves 7 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos).

En dicho lugar, se premiará a los mejores videojuegos en más de 30 categorías.

En este sentido, entre los seleccionados para el GOTY, Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 se posicionaron entre los favoritos.

Sin embargo, tal y como ha detallado la organización en su web, estos títulos también compiten contra Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

SIETE NOMINACIONES PARA ALAN WAKE 2

Respecto a Alan Wake 2 desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Epic Games Publishing, ha recibido siete nominaciones, además de la categoría de mejor juego del año.

También ha sido propuesto para Mejor dirección artística, Mejor banda sonora y música, así como Mejor juego de acción.

En cuanto a Baldur’s Gate 3, desarrollado por Larian Studios, según compartió Keighley, también se coronó con siete nominaciones.

Entre las distinciones, se encuentran la categoría de Mejor dirección, Mejor narrativa, Mejor banda sonora y música, Mejor juego de rol (RPG) y Mejor multijugador.

Lo mismo sucedió con Marvel’s Spider-Man 2, desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony Interactive Entertainment, que logró otras siete nominaciones.

Estas categorías son a Mejor sonido, Mejor performance, Innnovación en accesibilidad, y Mejor juego de acción.

4 NOMINACIONES PARA RESIDENT EVIL 4

Finalmente, Resident Evil 4 de Capcom ha conseguido cuatro nominaciones y Super Mario Bros. Wonder de Nintendo se ha alzado con cinco nominaciones en categorías como Mejor multijugador y Mejor juego familiar.

Por su parte, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -también de Nintendo- ha conseguido igualmente cinco nominaciones, como Mejor dirección artística y Mejor juego de acción.

Asimismo, también han sido nominados otros muchos títulos en distintas categorías.

Entre ellas aparecen Innovación en accesibilidad, Mejor juego de realidad virtual, Mejor juego de realidad virtual VR/AR o Mejor juego de deporte o carreras.

Todas estas categorías integran videojuegos nominados como Diablo IV, Forza Motorsport, Mortal Kombat 1, Fornite, Cyberpunk 2077, Gran Turismo 7, Hi-Fi Rush o Star Wars Outlaws.

Igualmente también se premiarán otro tipo de categorías como el mejor evento eSports o Mejor entrenador de eSports.

LOS SEGUIDORES PODRÁN VOTAR

Además de los premios, la gala de los Game Awards 2023 también contará con estrenos mundiales y novedades sobre próximos videojuegos que se mostrarán durante la ceremonia, según ha recordado Keighley

Sobre las votaciones, los seguidores de esta gala podrán votar y escoger sus favoritos a través de la página thegameawards.com o a través del servidor de Discord de Game Awards, donde ya se puede elegir ganador.

Los premios The Game Awards nacieron en 2014 como un reconocimiento de los fans y la prensa a la industria del videojuego.

En la edición del pasado año 2022, se entregaron hasta 32 premios, incluidos el de Mejor juego para móviles y de diferentes categorías para los ‘eSports’.

En este marco, el galardonado al mejor videojuego del año fue el título de rol (RPG) ambientado en las Tierras Intermedias Elden Ring, desarrollado por FromSoftware.

Sin embargo, el GOTY también estuvo disputado por God of War Ragnarok, desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony.

Este era otro de los videojuegos favoritos de la gala y que fue el título más premiado con hasta seis categorías.

Fuente: EP.