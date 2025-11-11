Llega a Buenos Aires “Cabaret Courage”, una producción vibrante, elegante y llena de energía que invita al público a sumergirse en el espíritu más glamuroso de París.
El espectáculo combina danza, canto en vivo, humor y sensualidad, en una puesta que celebra la valentía, la pasión y el arte teatral.
Con su estreno el 19 de noviembre a las 21:30 hs en Albur Teatro, este show promete ser uno de los grandes acontecimientos del año dentro de la cartelera porteña.
De qué trata “Cabaret Courage”
“Cabaret Courage” transporta al espectador a un universo de glamour, brillo y emoción, recreando la atmósfera única de los cabarets franceses.Durante la función, el público disfruta de una performance visualmente impactante, con números de danza y canto en vivo, coreografías originales y un vestuario deslumbrante.
Cada presentación es una celebración de la audacia artística y de la libertad creativa, con un enfoque contemporáneo que mantiene viva la esencia del cabaret clásico.
Reparto de “Cabaret Courage”
Bailarinas:
- Estefanía Pais
- Priscilla Rocca
- Julieta María Anton
- Martina De Lucca
Cantantes:
- Martina Scigliano
- Evelyn Mailen Basile
Coreógrafa: Florencia Viterbo
Fundador y productor: Artëm Volchenko
Fechas y horarios de “Cabaret Courage”
Noviembre 2025: 20, 26 y 27 (función reprogramada: 00:00 | show 00:30)
Diciembre 2025: 3, 4, 10, 11, 17 y 18
Enero 2026: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29
Todas las funciones se realizarán en Albur Bar & Teatro (Av. Callao 435, Buenos Aires).