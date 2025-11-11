Llega a Buenos Aires “Cabaret Courage”, una producción vibrante, elegante y llena de energía que invita al público a sumergirse en el espíritu más glamuroso de París.

El espectáculo combina danza, canto en vivo, humor y sensualidad, en una puesta que celebra la valentía, la pasión y el arte teatral.

Con su estreno el 19 de noviembre a las 21:30 hs en Albur Teatro, este show promete ser uno de los grandes acontecimientos del año dentro de la cartelera porteña.

De qué trata “Cabaret Courage”

“Cabaret Courage” transporta al espectador a un universo de glamour, brillo y emoción, recreando la atmósfera única de los cabarets franceses.Durante la función, el público disfruta de una performance visualmente impactante, con números de danza y canto en vivo, coreografías originales y un vestuario deslumbrante.

Cada presentación es una celebración de la audacia artística y de la libertad creativa, con un enfoque contemporáneo que mantiene viva la esencia del cabaret clásico.

Reparto de “Cabaret Courage”

Bailarinas:

Estefanía Pais

Priscilla Rocca

Julieta María Anton

Martina De Lucca

Cantantes:

Martina Scigliano

Evelyn Mailen Basile

Coreógrafa: Florencia Viterbo

Fundador y productor: Artëm Volchenko

Fechas y horarios de “Cabaret Courage”

Noviembre 2025: 20, 26 y 27 (función reprogramada: 00:00 | show 00:30)

Diciembre 2025: 3, 4, 10, 11, 17 y 18

Enero 2026: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29

Todas las funciones se realizarán en Albur Bar & Teatro (Av. Callao 435, Buenos Aires).

Las primeras fotos de “Cabaret Courage”

Por: Ivan Polezhaev

