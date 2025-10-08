Se estrena en el Teatro Premier (Corrientes 1565) la obra “Hanukkah: Dos hermanos, un mismo corazón”, una conmovedora propuesta teatral escrita por Diego Hodara y Sofía González Gil, que aborda los lazos profundos de la hermandad, el amor incondicional y la resiliencia frente a la adversidad.

La obra, protagonizada por el propio Diego Hodara, cuenta con la dirección de Sofía González Gil y la producción general de Preludio Producciones. Las funciones se realizarán todos los martes de octubre en la mítica avenida Corrientes, epicentro del teatro en Buenos Aires.

Una obra sobre vínculos que trascienden fronteras

“Hanukkah” narra la historia de Diego y Miguel, dos hermanos unidos por un lazo indestructible. Luego de perder a su madre a una edad temprana, Miguel es enviado a vivir a Israel, separándose de Diego. Años más tarde, Miguel es diagnosticado con esquizofrenia, lo que pone a prueba el vínculo fraternal. Sin embargo, el amor entre ellos resiste la distancia, el tiempo y el dolor.

Cuando la salud de Miguel empeora tras 35 años separados, Diego emprende una misión desesperada: cruzar fronteras para traer de vuelta a su hermano. La obra se convierte así en un homenaje al amor entre hermanos y a la esperanza como motor de vida.

Entradas para “Hanukkah” en Teatro Premier

Las entradas para Hanukkah en Teatro Premier ya están disponibles y pueden adquirirse a través de: