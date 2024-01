“Tom, Dick & Harry”, la adaptación de la comedia inglesa con la que Nicolás Cabré debutó como director teatral, regresó al Multiteatro con funciones de miércoles a domingo protagonizada por Martiano Martínez y Mercedes Oviedo.

En esta comedia escrita por los hermanos Ray y Michael Cooney, Tom (Martínez) y su esposa (Oviedo) son un matrimonio a punto de adoptar un bebé. Dick y Harry (Bicho Gómez y Yayo Guridi) -los hermanos de Tom- están ansiosos por ayudarlos a causar una buena impresión en la mujer de la agencia de adopciones (María Valenzuela), que llegó para verificar el hogar y estilo de vida de los futuros padres.

Pero las cajas de whisky y los celulares de contrabando que escondió Dick y el cadáver que Harry planea vender ilegalmente a la facultad de medicina complican drásticamente la imagen de su hermano.

Sobre la obra que completan Gabriela Sari y Jorge Noya, en una nota con Télam poco antes del debut en enero de 2023, Nicolás Cabré reconoció que ocupar el rol de director por primera vez en tres décadas de carrera le “resultó natural”.

“Dirigir estaba entre mis deseos, no tan en primer plano, pero sabía que en algún momento me iba a ir por ahí. Siempre que actúo me meto, tuve la suerte de que los directores con los que trabajé me lo permitieron, que me dejaron opinar, `probemos esto, probemos lo otro´, así que sabía que, en algún momento, iba a tener ganas”, dijo en ese momento el actor con vasta trayectoria televisiva que lo largo de 30 años fue dirigido por nombres propios de la talla de Alfredo Alcón, Hugo Arana y Arturo Puig.

“Por momentos -agregó- estoy tentado de decir que me gusta más que actuar. Encontré un lugar que me divierte mucho, me gusta, lo disfruté, viví una experiencia linda rodeado de gente que me ayudó mucho y me sentí cómodo. A lo largo de mi carrera me tocó trabajar con nombres increíbles, siempre los escuché mucho e iba preguntando el porqué de las cosas. Entonces algo de todo eso tal vez me quedó”.

“Tom, Dick & Harry” se presenta en el Multiteatro (Avenida Corrientes 1283) de miércoles a viernes a las 21; los sábados a las 20.30 y 22.30 y domingos a las 20.30.