El sábado 16 de diciembre a las 21 horas God Save The Queen despedirá su gira mundial en el mítico estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de la celebración de sus 25 años, el nuevo espectáculo sobre la banda británica culmina sus shows luego de haber recorrido más de 20 países durante 2023, incluyendo España, Francia, Brasil, Chile, México y Japón, entre otros.

God Save The Queen presenta un nuevo espectáculo conceptual, esta vez destinado para los espacios masivos, donde propone un recorrido sin pausa, por la carrera de QUEEN desde el año 1973 al 1995, con clásicos que forman parte del soundtrack de la legendaria banda inglesa de pop-rock, para emocionarse de principio a fin.

El espectáculo no solo se enfoca en la música, sino que también ofrece una experiencia visual impresionante desde los vestuarios hasta la iluminación y los efectos especiales. La banda crea una atmósfera mágica y emocionante que hace que los espectadores sientan que están viendo a QUEEN en vivo.

Consagrada como nunca antes, con esta gran apuesta asumen el desafío de compartir escenarios con artistas de la magnitud de Aerosmith y tocar para audiencias más diversas llevando la música de QUEEN a la masas como fuera el deseo de Freddie Mercury.

Elegido por la revista “Rolling Stone” como el show homenaje más importante del mundo, y con el récord de más de 250.000 tickets vendidos durante 2023, el grupo maneja una vigencia única que los ha mantenido en un lugar de magnificencia a lo largo de su carrera.

La fantasía de ver a QUEEN en vivo una vez más es un desafío que transita God Save the Queen cada noche y que el público ovaciona y agradece de pie.

La historia de God Save The Queen: una banda que mantiene vivo el legado musical de Freddy Mercury

Desde sus inicios en 1998, la banda ha mantenido una dedicación y fidelidad excepcional al legado musical de Queen. Con su habilidad para recrear la música y la personalidad de Freddie Mercury, la banda ha conquistado al público con sus interpretaciones inolvidables de temas icónicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”, entre otros.

A través de todos estos años, han logrado cautivar a miles de fans alrededor del planeta con sus espectaculares presentaciones en vivo.