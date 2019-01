5 enseñanzas que nos deja You, la serie furor de Netflix

En septiembre del 2018 la serie You tuvo su estreno, pero no alcanzó demasiada popularidad hasta que sobre el final del año Netflix la sumó a su catálogo. Desde entonces lleva acumuladas más de 40 millones de reproducciones, algo que no sorprende si tenemos en cuenta la temática tan actual que aborda este thriller psicólogico: la desromantización del acoso, o como diferenciar al amor de la obsesión, el control y la manipulación emocional.

Después de ver los 10 capítulos de esta primera temporada, You nos deja (por lo menos) 5 enseñanzas:

1) Hay que tener mucho cuidado con la información que elegimos compartir en redes sociales, sobre todo las relativas a la ubicación. Muchas veces creemos que sólo lo ven nuestros amigues, pero ignoramos quién está realmente del otro lado viendo nuestras publicaciones.

2) No hay que romantizar el acoso ni el destrato. Que tu pareja siga tus movimientos, controle todo lo que hacés o te incentive a alejarte de tu entorno y después se justifique con el amor que siente por vos no son demostraciones de cariño. es violencia, manipulación y chantaje emocional.

3) Hay que rodearse de gente que quiera lo mejor para nosotros, incluso si eso implica que crezcamos y nos alejemos de ellos. Si sentís que tus amigues o tu pareja desmotivan tu desarrollo, es importante poner límites.

4) Toda historia, tiene más de una cara. En You la voz en off es el pensamiento de Joe, sabemos todo lo que hace, dice y piensa, pero nada sabemos de como vivencia Beck cada una de las vueltas que tiene la historia, algo que sin dudas enriquecería mucho el relato.

5) Sí, Joe termine siendo un asesino completamente despiadado pero ojo, no perdamos el eje de la historia y creamos que sus rituales de control y manipulación son solo actitudes propias de un monstruo de esas características. Lamentablemente son actitudes muy incorporadas en vínculos tóxicos y que es necesario erradicar.