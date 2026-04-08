Eze Ramírez inaugura una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de GEOMETRY, un ciclo propio que condensa años de exploración musical y conceptual dentro de la escena electrónica. El primer episodio tendrá lugar el 23 de mayo en Club The Bow, en un formato all night longdonde el artista desplegará una propuesta pensada como una experiencia integral.

GEOMETRY nace como un proyecto que busca expandir los límites del formato tradicional de club. La iniciativa combina tecnología, música y arquitectura como pilares de una narrativa audiovisual que propone explorar la pista de baile desde una perspectiva más artística y sensorial. Más que un evento centrado en un género específico, el ciclo se presenta como una forma de expresión que integra sonido, visuales y espacio en una misma experiencia inmersiva.

La trayectoria de Ramírez se caracteriza por una identidad sonora marcada por influencias de bandas como Depeche Mode, Radiohead y Soda Stereo, referencias que se reflejan en la carga melódica y emocional de sus producciones.

A lo largo de los años, su música ha sido respaldada por figuras clave de la escena global como Tale Of Us, Adriatique, Innellea, CamelPhat, Massano, Jonas Saalbach, Richie Hawtin, Sasha y Hernán Cattáneo, entre otros. También en las últimas horas se debelo su participación junto al Dj sueco Eric Prydz en Mandarine Park el 1 de mayo.

Sus tracks han resonado en algunos de los escenarios más importantes del circuito internacional, con presencia en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Creamfields y Awakenings, consolidando su lugar dentro de la nueva generación de productores electrónicos argentinos con proyección global.

Actualmente, el artista continúa trabajando desde su estudio en Buenos Aires, donde desarrolla nuevos lanzamientos y colaboraciones previstas para este año. En ese marco, GEOMETRY aparece como una plataforma clave para canalizar su evolución artística, trasladando su universo creativo directamente a la pista de baile.