Héctor Montaner sorprendió a sus fans con el lanzamiento de “Tú Te Vas”, una bachata fresca y cargada de sentimiento que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema llega de la mano de Hecho A Mano Music y Sony Music Latin, y marca un nuevo capítulo en la carrera del cantante venezolano.

La canción, que combina la esencia romántica de Montaner con una producción moderna, fue compuesta por el propio Héctor junto al reconocido productor colombiano Kike Santander. También participaron en la creación Servando Primera, John Paul Villasana y Mario Cáceres, aportando su talento para dar vida a una historia de desamor y autenticidad.

Foto: prensa Héctor Montaner

Una bachata con sello propio y grandes colaboradores

“Tú Te Vas” se destaca por su ritmo contagioso y su cadencia, elementos que buscan conquistar a los amantes de la bachata y posicionar el single como uno de los más escuchados de la temporada. La producción refleja la evolución artística de Héctor, que sigue explorando nuevos sonidos sin perder su esencia.

En los últimos meses, Montaner viene mostrando una faceta renovada con lanzamientos como “Lo Que Te Dé La Gana” (junto a su padre, el famoso cantautor Ricardo Montaner), “Tururú”, “Si Tú Me Faltas” (con Nacho y Jorge Luis Chacín), “Dale Dale” (tema principal de la serie de Disney+ “Los Montaner”) y una nueva versión de su clásico “Amor del Bueno”.

Foto: prensa Héctor Montaner

Un momento especial junto a Ricardo Montaner

Recientemente, Héctor compartió escenario con su padre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretaron juntos el hit “Lo Que Te Dé La Gana” en el marco de la gira de regreso de Ricardo Montaner. El público celebró el encuentro y la química entre ambos artistas.

Ricardo Montaner y su hijo mayor, Héctor, ambos músicos. Foto: Instagram @hmontaner

Ricardo Montaner y su hijo mayor, Héctor, ambos músicos. Foto: Instagram @hmontaner

Con “Tú Te Vas”, Héctor Montaner reafirma su lugar en la música latina y apuesta a seguir creciendo, conectando con nuevas generaciones y manteniendo viva la tradición familiar.