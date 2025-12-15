Ricardo Montaner desató una verdadera locura entre sus fans argentinos: tras agotar las entradas para sus dos primeros shows en el Movistar Arena, el cantante anunció una tercera fecha para el 27 de febrero de 2026 en el mismo estadio porteño.

La gira, titulada “El Último Regreso World Tour 2026”, marca el esperado retorno del artista venezolano-argentino a los escenarios después de varios años de silencio.

El tour arranca el 21 de febrero en Buenos Aires y ya suma tres funciones en el Movistar Arena, todas con una demanda impresionante.

Foto: prensa

Cuándo y cómo comprar las entradas para la nueva fecha de Montaner

La preventa exclusiva para clientes de Banco Ciudad comienza el martes 16 de diciembre a las 16 horas a través de movistararena.com.ar.

Esta etapa durará 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para todo el público.

Además, quienes compren con Banco Ciudad podrán aprovechar 6 cuotas sin interés para acceder a sus tickets.

El regreso más esperado: Montaner vuelve con una gira mundial

Después de más de cuatro décadas de carrera ininterrumpida, Montaner se tomó un tiempo para mirar hacia adentro y recargar energías. Ahora, vuelve con más fuerza que nunca y con el hambre de cariño intacta: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, expresó el propio artista.

La gira tendrá su puntapié inicial en Buenos Aires y seguirá el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Luego, Montaner recorrerá escenarios de Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, antes de continuar por varias ciudades de España, Francia e Italia.

“El Último Regreso”: el nuevo single que acompaña la gira

Para celebrar este reencuentro con su público, Montaner lanzó el single “El Último Regreso”, una canción inédita que le da nombre a la gira y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, producido por el italiano Max Longi y escrito junto a Jorge Luis Chacín, cuenta con dos versiones: una balada pop fiel al estilo clásico del artista y otra en mariachi pop, que le aporta un aire renovado y emotivo.

La letra narra la historia de una pareja que, tras varios desencuentros, se da una última oportunidad para volver a empezar. Con su sensibilidad característica, Montaner explora la persistencia del amor y la esperanza que sobrevive incluso en los momentos de despedida.

Un reencuentro que promete emociones

“El Último Regreso” no es solo una gira: es la celebración de un legado y la renovación del vínculo entre Montaner y sus seguidores. Vos lo esperabas y él decidió volver. El reencuentro será en febrero de 2026, y las entradas vuelan.