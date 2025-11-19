Glenn Hughes, la legendaria voz y bajo de Deep Purple, regresa a la Argentina para ofrecer un show íntimo y exclusivo en Quilmes, marcando su despedida definitiva tras el éxito arrasador de su última presentación en Buenos Aires.

El artista celebrará su historia arriba del escenario con un setlist que recorrerá los clásicos de su paso por Deep Purple y destacará momentos esenciales de su trayectoria solista y colaboraciones icónicas.

El concierto será el 25 de noviembre de 2025 en Club RE (Garibaldi 228, Quilmes Centro), un espacio de capacidad limitada que promete una noche cercana, potente y llena de nostalgia para los fanáticos del rock.

Foto: prensa

Hughes revivirá etapas decisivas de su carrera, incluyendo sus trabajos con Trapeze, Iommi/Hughes, Black Country Communion y otras colaboraciones que lo consolidaron como una figura fundamental del género.

La fecha se presenta como una oportunidad única para ver de cerca a uno de los músicos más influyentes del hard rock y el soul rock, en un formato íntimo difícil de repetir.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Passline Argentina, y se recomienda adquirirlas cuanto antes debido a la demanda y a la capacidad reducida del lugar.

Glenn Hughes en Quilmes 2025📆 25 de noviembre de 2025📍 Club RE – Garibaldi 228, Quilmes Centro⚠️ Capacidad limitada

🎫 Entradas a la venta en Passline Argentina

Una noche histórica para despedir al mítico “The Voice of Rock”, en un encuentro cercano para fans y amantes del rock clásico.