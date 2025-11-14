Paula Morena lo hizo otra vez. La artista tucumana estrenó “Sentirte de nuevo”, una cumbia romántica que toca fibras profundas y revive esos amores que, aunque se intenten ocultar, siguen latiendo fuerte.

La letra de la canción pone el foco en ese instante en el que alguien jura que ya no siente nada, pero su mirada lo delata.

Con un sonido fresco y una interpretación cargada de sentimiento, Paula logra transmitir la lucha entre el orgullo y el deseo de volver a sentir, de reencontrarse con lo que nunca se apagó.

Foto: prensa

Una historia de amor, orgullo y deseo

“Esta canción me conecta con ese sentimiento que muchos vivimos alguna vez en nuestra infancia: cuando te gusta alguien y sabés que también le gustás, pero él no se anima a decirlo. Por vergüenza, por el qué dirán o porque teme que sus amigos se rían. Esa mezcla de ternura, orgullo y deseo es lo que quise contar en esta historia”, contó Paula Morena sobre el origen de su nuevo tema.

Foto: prensa

El resultado es una cumbia que invita a bailar, pero también a emocionarse y recordar esos amores que dejaron huella.

Quién es Paula Morena: la voz que emociona

Nacida en Tucumán, Paula Morena lleva la música en la sangre desde chica. Su carrera es un recorrido por géneros como el soul, gospel, salsa, cumbia y funk, siempre con una sensibilidad artística que la distingue.

Formó parte de proyectos como el Argentina Gospel Choir, fundó la banda Black Soul y en 2020 sorprendió con Paula Morena y La Gran Sureña, una big band con identidad propia.

Hoy, sigue su camino como solista, apostando a producciones y lanzamientos con todo el ritmo latino y un sello musical inconfundible.

En cada show, Paula Morena se define por su capacidad de emocionar, inspirar y conectar de verdad con el público. Sobre el escenario, es pura pasión, sencillez y alegría, invitando a celebrar la vida a través de la música.