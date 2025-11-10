Marco Antonio Solís está listo para reencontrarse con su público argentino y lo hará a lo grande: el artista mexicano anunció tres funciones en el Movistar Arena los días 20, 21 y 24 de noviembre, en el marco de su gira mundial “Más Cerca de Ti World Tour 2025”.

El regreso de El Buki a Buenos Aires no es cualquier cosa. La fecha del 24 de noviembre ya está agotada, una muestra del amor incondicional que el público local le tiene al ídolo de la música romántica en español.

“Mi conexión con Argentina y su público es muy profunda. La forma de ser de mis seguidoras es sumamente amorosa; son maravillosas y viven con pasión el romanticismo de mis canciones”, expresó Solís, que promete tres noches cargadas de emoción y clásicos que atraviesan generaciones.

Foto: prensa

Un romance eterno con el público argentino

Con más de 50 años de carrera y 80 millones de discos vendidos, Marco Antonio Solís se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la música latina. Sus canciones sonaron en todos los rincones y marcaron a varias generaciones, convirtiéndolo en un referente indiscutido del género.

El propio artista lo resume así: “Aprecio cada oportunidad que Dios me da de estar en Argentina. Los conciertos me permiten conectar con los sentimientos de las seguidoras y la energía del lugar; para mí, lo más importante es abrirles mi corazón y dejarme llevar por la emoción”.

Foto: prensa

Entradas y detalles de los shows

Las entradas para las funciones del 20 y 21 de noviembre siguen a la venta y se espera que también se agoten en los próximos días. El Movistar Arena será el escenario de una verdadera fiesta musical, donde no faltarán los grandes éxitos y la cercanía que caracteriza a cada presentación de El Buki.

El reencuentro está marcado en el calendario: Marco Antonio Solís vuelve a Buenos Aires y la ciudad ya palpita tres noches únicas de pasión, nostalgia y romanticismo.