El rapero argentino Trueno sabe que es heredero de años de historia en el hip hop, pero también está interesado en crear nuevos capítulos como en su más reciente álbum “El último baile”, donde mezcla géneros como jazz, funk y dancehall para canciones originales.

Una de ellas es “The Roof is on Fire”, que representa el estilo de rap de la década del 2000, interpretado por artistas como Pharrell de The Neptunes. Para Trueno, la canción y su respectivo video son una forma de prender fuego a las reliquias del pasado. Reinventarse.

“Es el estilo de rap que más me gusta porque yo nací en los 2000″, dijo en entrevista en la Ciudad de México. “El hip hop cumplió 50 años, estamos proponiendo los próximos 50; era una manera irónica de decir ‘quemamos el pasado, pero para reinventarnos como el ave fénix’”.

Por ahora los fans pueden disfrutar de las canciones de “El último baile”, como “Rain III”, en la que hace lujo de sus habilidades con un rapeo super rápido.

“Esta vez le dimos metralleta, antes rapeábamos más despacio, esta vez con sentimiento y rápido”, dijo. “Es para mí un espacio un poco íntimo, el tema donde más escribo como desde la persona y desde los problemas más carnales y más naturales que tenemos todos”.

“Rain III”, al igual que “Pull up!” y “Plo Plo!”, remite a estilos retro como el soul y el dancehall. “Ohh Baby” es más cercana a la música disco e incluye coristas. “Cuando el bajo suena”, tiene una base de house electrónica. Es el primer disco sin colaboraciones de Trueno tras “Arevido”, “Bien o mal” y el EP “Trueno”. En la producción, contó con la participación de Tatool y Brian Taylor, Víctor Martínez y Pablo Drexler.

“Como es un disco sin colaboraciones”, dijo, “Lo que tratamos de hacer fue fusionar la máxima cantidad de personas dentro de una canción: coristas, músicos, en algunos de los temas hay artistas y leyendas que me hicieron los apoyos”.