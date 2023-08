En medio de su gira After Hours Til Dawn, que no para de batir récords en todo el mundo, el cantante canadiense Abel Tesfaye anunció que se vienen nuevos horizontes en su carrera, cerrando la etapa de The Weeknd.

Con dos shows en River en octubre, será la despedida del artista ante sus fans argentinos.

QUÉ DIJO THE WEEKND SOBRE EL FINAL DE SU CARRERA

El regreso de The Weeknd a Argentina estarán sin dudas entre los acontecimientos musicales más importantes del año, no solo por la relevancia de The Weeknd en el panorama de la música actual, sino porque ahora sabemos que se trata de la última oportunidad para ver al ídolo en esta etapa que tanto le ha dado al pop.

Abel Tesfaye, nombre detrás del proyecto The Weeknd y nombre que empezó a elegir el artista en sus redes y plataformas, anunció que se viene una nueva etapa para él, una etapa que implica un final para The Weeknd.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd”, admitió Abel y reconoció que necesita “mudar la piel y renacer”.

Aclaró que seguirá haciendo música pero de otro modo, tal vez como Abel Tesfaye. También anunció que dejará de realizar colaboraciones con otros artistas, lo que es definitivamente el fin de una era.

ÚLTIMOS SHOWS EN ARGENTINA

18 y 19 de octubre de 2023 en Estadio River Plate.

ENTRADAS PARA THE WEEKND EN ARGENTINA

Tickets únicamente a través de AllAccess.com