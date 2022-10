Billie Eilish viene al Lollapalooza Argentina 2023: 8 datos que no sabías sobre su intrigante vida

El Lollapalooza Argentina 2023 confirmó su line up y una de las artistas confirmadas es la mismísima Billie Eilish, quien por primera vez vendrá a nuestro país. A continuación, diez datos que no conocías de su vida.

¿Cuántos años tiene Billie Eilish?

20. Recién cumplirá los 21 el próximo 18 de diciembre.

¿Cuál es el nombre compleeto de Billie Eilish?

Según marca su partida de nacimiento, la cantante se llama Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

¿Qué idiomas habla Billie Eilish?

Al ser norteamericana maneja el inglés como su lengua principal, aunque también tiene un tema en español con Rosalía ("Lo vas a olvidar") y en más de un video o entrevista se animó a decir algunas palabras en ese idioma.

¿Cómo se hizo famosa Billie Eilish?

Las nuevas generaciones de artistas aprovechan el impulso de YouTube y otras redes sociales para llegar al estrellato. Su primer single "Ocean Eyes" es creación de su hermano, el también músico Finneas O’Connell, quien se la "regaló" para un proyecto de clase de baile. En 2016 la subieron a Soundcloud y se volvió viral.

¿Cuántas canciones tiene Billie Eilish?

La joven de 20 años lanzó dos discos, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" y "Happier than ever". El primero tiene 14 temas y el segundo 16.

¿De qué color es el pelo de Billie Eilish?

La cantante supo tener el cabello de color verde, azul, castaño, morocho y rubio. Podría decirse que ahora volvió a su look original, ya que de pequeña mostró tener pelo rubio.

La revista Forbes estimó en 2019 que Billie Eilish tendría una fortuna neta de más de 54 millones de dólares. Ese valor es de hace tres años, por lo que se presume que en estos meses su capital creció aún más.

¿Billie Eilish tiene novio, novia o pareja?

Ella es muy misteriosa y pocas veces se expresa sobre su vida sentimental. Al día de hoy los medios de comunicación de los Estados Unidos aseguran que está en pareja con el actor Matthew Tyler Vorce.