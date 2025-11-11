Lee tu horóscopo diario del 11 de noviembre de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Este tránsito te pide bajar el ritmo y mirar hacia adentro. Júpiter te muestra que el crecimiento empieza en el hogar y en la conexión con tus emociones. Volvés a darle valor a tu historia y aprendés que cuidar de los tuyos también es una forma de avanzar.

Tauro : Se activan temas familiares y conversaciones que sanan. Júpiter te invita a expresar lo que sentís con ternura y sin miedo. Es momento de reconciliarte con alguien del pasado y de transformar viejos recuerdos en sabiduría emocional.

Géminis : El foco está en tu seguridad material y emocional. Júpiter retrógrado te ayuda a revisar cómo usás tus recursos y si lo que hacés realmente te llena. Aprendés que la abundancia empieza por sentirte merecedor de lo bueno.

Cáncer : Júpiter retrograda en tu signo y te enfrenta a tu propia fe. Es un tiempo de introspección profunda, donde tus emociones guían el camino. Volvés a creer en vos, soltás antiguas heridas y te preparás para renacer desde la confianza en tu propósito.

Leo : Júpiter te invita a descansar, soltar exigencias y revisar tu mundo interior. A veces el crecimiento viene cuando no hacés nada. Permitite sanar, dormir más, y reconectar con tu parte más sensible. Escuchar tu intuición será clave.

Virgo : Reaparecen amistades o proyectos del pasado que te traen una nueva enseñanza. Júpiter te recuerda que el apoyo emocional también es abundancia. Aprendés a recibir ayuda sin sentirte débil por hacerlo.

Libra : Tu carrera o imagen pública atraviesan una revisión importante. Júpiter retrógrado te invita a reconectarte con el propósito emocional detrás de tus metas. El éxito no solo se mide en logros, sino en cómo te hace sentir lo que hacés.

Escorpio : Tiempo de revisar tus creencias y fe personal. Júpiter te lleva a mirar dentro de tu corazón y a sanar heridas espirituales. Podés sentirte llamado a reconectar con tus raíces o con alguna práctica que te devuelva la paz interior.

Sagitario : Este tránsito toca tu zona de transformación profunda. Júpiter te guía a soltar viejos miedos, a sanar heridas del pasado y a reconectar con tu poder interior. Crecer también es animarte a sentir lo que evitás.

Capricornio : Las relaciones importantes se ponen bajo la lupa. Júpiter te enseña a nutrir vínculos desde la empatía y no solo desde la responsabilidad. Aprendés a confiar más en el otro, pero también a cuidar tus límites.

Acuario : Júpiter retrógrado te invita a revisar tu rutina y la forma en que cuidás de vos. Si estás agotado, este tránsito te recuerda que tu cuerpo también necesita contención. La sanación emocional pasa por lo cotidiano.