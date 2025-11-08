La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 10 hasta el 14 de noviembre del 2025.

LUNES 3/11

Aries: Tiempo para terminar de cerrar capítulos que no sirvieron. La luna en Cáncer te hace mirar para atrás para tomar impulso. Tu sensibilidad te guía hacia decisiones más maduras y sabias, donde el pasado se transforma en fuerza para el futuro. La rueda de amor con proyecto a más.

Tauro: Te trae apoyo incondicional con tu pareja; la luna en Cáncer te hace reencontrarte con la familia. Momento ideal para fortalecer los vínculos más cercanos y valorar los gestos simples que te hacen sentir en casa. Amor con palabras dulces y románticas.

Géminis: La varita mágica está a favor de tu profesión, no tanto en el amor. Brillas en los grupos y sobresales por tus ideas. Tu mente creativa atrae nuevas oportunidades y reconocimientos que te devuelven la motivación y la confianza. Dejas atrás a quienes no te acompañan.

Cáncer: La luna en tu signo te estimula para lograr deseos con tu pareja; el amor es todo. Tu energía se renueva y sentís que cada paso que das hoy te acerca a lo que realmente te hace feliz. Nuevo trabajo en el que te destacas con pasión.

Leo: La luna en un signo de tu agua te hace recapacitar sobre el amor que no fue. Una conversación o reencuentro puede darte la claridad que necesitabas para sanar el corazón y abrirte de nuevo. Recibes una nueva propuesta en el amor, ahora tómala y recibe tu premio.

Virgo: Un nuevo amor es posible hoy. La luna en Cáncer genera que te apoyes en la familia y en los tuyos con alegría. Tu forma práctica y tierna de demostrar cariño consolida relaciones y te ayuda a recuperar la confianza. Sabes actuar con éxito para que tu pareja te dé mucho más amor.

Libra: La luna en Cáncer mejora los problemas afectivos y repara tus acciones amorosas con alegría. Dejas atrás las dudas y te animás a mostrar tus sentimientos con más sinceridad y entrega. Aumenta tu amor y sabes lo que te conviene ahora.

Escorpio: Tu amor se regenera con la luna en Cáncer y el Sol en tu signo; cambias la manera de ver la relación que tenés con el otro.Renacés emocionalmente, comprendiendo que la verdadera conexión nace cuando mostrás tu vulnerabilidad. Festejas por un triunfo merecido.

Sagitario: Cerrás etapas de amor y abrís puertas profesionales maravillosas. Mejorás los sentimientos con tus amigos. Los cambios que llegan te devuelven entusiasmo y te preparan para una nueva etapa más libre y liviana. Aprendés a vivir en tranquilidad con lo que tenés.

Capricornio: La luna en oposición te ayuda a resolver temas con tu pareja y creés en el amor con alegría y fe. Reconocés que mostrar tus emociones no te debilita, sino que te vuelve más cercano y auténtico. Vivís colgado del amor futuro, lo tendrás muy bien.

Acuario: Excelente día para reparar problemas con tu pareja; crecen los sentimientos y la comprensión mutua. Te abrís a nuevas formas de amar sin perder tu independencia ni tu esencia. Todo gira a favor, la suerte te acompaña.

Piscis: La luna en un signo de agua te ayuda a mejorar tu amor y tu vínculo de pareja. Tu intuición está más fuerte que nunca y te guía hacia decisiones que traen calma y ternura. Justicia a favor en el amor, encontrás equilibrio y tomás un recreo.

MARTES 4/11

Aries: Este tránsito te pide bajar el ritmo y mirar hacia adentro. Júpiter te muestra que el crecimiento empieza en el hogar y en la conexión con tus emociones. Volvés a darle valor a tu historia y aprendés que cuidar de los tuyos también es una forma de avanzar.

Tauro: Se activan temas familiares y conversaciones que sanan. Júpiter te invita a expresar lo que sentís con ternura y sin miedo. Es momento de reconciliarte con alguien del pasado y de transformar viejos recuerdos en sabiduría emocional.

Géminis: El foco está en tu seguridad material y emocional. Júpiter retrógrado te ayuda a revisar cómo usás tus recursos y si lo que hacés realmente te llena. Aprendés que la abundancia empieza por sentirte merecedor de lo bueno.

Cáncer: Júpiter retrograda en tu signo y te enfrenta a tu propia fe. Es un tiempo de introspección profunda, donde tus emociones guían el camino. Volvés a creer en vos, soltás antiguas heridas y te preparás para renacer desde la confianza en tu propósito.

Leo: Júpiter te invita a descansar, soltar exigencias y revisar tu mundo interior. A veces el crecimiento viene cuando no hacés nada. Permitite sanar, dormir más, y reconectar con tu parte más sensible. Escuchar tu intuición será clave.

Virgo: Reaparecen amistades o proyectos del pasado que te traen una nueva enseñanza. Júpiter te recuerda que el apoyo emocional también es abundancia. Aprendés a recibir ayuda sin sentirte débil por hacerlo.

Libra: Tu carrera o imagen pública atraviesan una revisión importante. Júpiter retrógrado te invita a reconectarte con el propósito emocional detrás de tus metas. El éxito no solo se mide en logros, sino en cómo te hace sentir lo que hacés.

Escorpio: Tiempo de revisar tus creencias y fe personal. Júpiter te lleva a mirar dentro de tu corazón y a sanar heridas espirituales. Podés sentirte llamado a reconectar con tus raíces o con alguna práctica que te devuelva la paz interior.

Sagitario: Este tránsito toca tu zona de transformación profunda. Júpiter te guía a soltar viejos miedos, a sanar heridas del pasado y a reconectar con tu poder interior. Crecer también es animarte a sentir lo que evitás.

Capricornio: Las relaciones importantes se ponen bajo la lupa. Júpiter te enseña a nutrir vínculos desde la empatía y no solo desde la responsabilidad. Aprendés a confiar más en el otro, pero también a cuidar tus límites.

Acuario: Júpiter retrógrado te invita a revisar tu rutina y la forma en que cuidás de vos. Si estás agotado, este tránsito te recuerda que tu cuerpo también necesita contención. La sanación emocional pasa por lo cotidiano.

Piscis: El amor y la creatividad toman un tono más introspectivo. Júpiter en Cáncer te pide reconectar con lo que te emociona de verdad, con tus pasiones más puras. Es tiempo de volver a disfrutar como cuando eras niño y sanar tu autoestima desde la ternura.

MIERCOLES 5/11

Aries: La luna menguante te da posibilidad de más amor y concretas un romance. Un deseo que parecía apagado vuelve a encender tu corazón con fuerza. Triunfas con él y crecerá con mucho éxito.

Tauro: Más pasión y magnetismo con la pareja a favor con la luna menguante. Tu seguridad atrae y el amor se consolida en un vínculo más profundo. Sigue por el camino con pasión y proyectos de crecimiento.

Géminis: Eres el mejor para tu relación con la pareja. La luna menguante te da éxito para cerrar un romance. Una charla pendiente te libera y abre nuevas puertas al amor verdadero. Organizando un buen momento entre amigos.

Cáncer: La luna menguante mejora el cerrar etapas de pasión que no fue. Tu sensibilidad te guía hacia un renacer emocional más maduro y consciente. Triunfas en el sexo y mejoras tus planes de pareja.

Leo: Tendrás las armas para sentirte una fiera en el amor. Excelente luna menguante en tu signo para seducir. Tu brillo natural vuelve a encender miradas y corazones a tu alrededor. Sabiduría en el sexo y mucha pasión.

Virgo: Las actividades románticas mejoran y la relación con la pareja también gracias a la presencia de la luna menguante. Una muestra de ternura sincera puede cambiar el rumbo de la relación. Demuestras cuánto amas a todos.

Libra: Satisfacciones con tu pareja, la luna menguante te da felicidad y salidas románticas esperadas hace tiempo. El equilibrio vuelve y te permite disfrutar de la conexión sin presiones. Proyecto en pareja que se festeja.

Escorpio: Más amor con buenas respuestas. La luna menguante te ayuda a reinar en la pasión. La intensidad te guía hacia un encuentro que transforma tus emociones. Recuerdas un amor y dejas atrás el sufrimiento.

Sagitario: La luna menguante aumenta la pasión y unida a la vida romántica te ayuda a aumentar el amor. Tu fuego interior atrae nuevas oportunidades que renuevan tu entusiasmo. Atracción y poder en el amor concreto que te sirve.

Capricornio: Merecidos éxitos en el sexo con tu pareja esta luna menguante. Tu esfuerzo emocional empieza a dar frutos y te sentís más valorado. Usas tus armas seductoras para lograr mejoras personales.

Acuario: Renuevas salidas con la pareja. Planeas una compra que te hace concretar el sueño con tu pareja esta luna menguante. La confianza crece y se afianza en un nuevo capítulo compartido. Tienes la rueda de la fortuna en el amor.

Piscis: La luna en Leo ayuda a avanzar para los proyectos de tu empresa con crecimiento laboral exitoso. Tu intuición guía los pasos correctos hacia estabilidad y armonía. Tu amor se asienta con seguridad y tranquilidad.

JUEVES 6/11

Aries: Es tiempo para cuestionarse y recapacitar. La luna en Virgo los invita a analizar en profundidad. Un cambio de mentalidad te prepara para decisiones más maduras y efectivas. La vida les toma pruebas que deben pasarse sí o sí.

Tauro: Con luna en otro signo de tierra como Virgo se benefician de su energía en el área laboral. Tu constancia empieza a rendir frutos visibles y la estabilidad se afianza. Buscan el apoyo necesario que les abre un arco iris de esperanza.

Géminis: La energía de la luna en Virgo aporta mucho trabajo y compromiso laboral y mejores compañeros. Una conversación clave puede definir tu rumbo profesional con claridad. Se firma todo lo pendiente y más.

Cáncer: Con la luna en el signo laboral se activa un proyecto de trabajo a futuro. Tu intuición te guía hacia decisiones que aseguran estabilidad y crecimiento. Movimientos y salidas al exterior relacionadas con el trabajo.

Leo: Con luna en Virgo se generan proyectos; es imperioso resolver cosas pendientes para dar lugar a nuevas. Tu energía práctica se mezcla con tu brillo personal y te vuelve imparable. Lánzate a lo nuevo sin pensar por qué.

Virgo: La luna en Virgo da lugar a estimular sus deseos. Tienen prioridad en la pasión profesional. Momento ideal para mostrar lo que valen sin miedo a ocupar su lugar. La mira de crecimiento personal y laboral está en marcha.

Libra: La luna en Virgo los libera de la presión laboral. Aires de renovación y mejora en el trabajo. Se abren puertas si logran mantener la calma y decidir con claridad. Tus ideas se verán realizadas pronto.

Escorpio: Esta luna en Virgo los ayudará a sumar energía y los hará ir con los pies en la tierra. Tu intuición se vuelve práctica, y eso te da poder para transformar tu entorno. Usar la cabeza para dominar los enemigos internos.

Sagitario: La luna en Virgo será para guardarse un poco, pensar y retrotraerse, pero sólo para tomar impulso. El silencio que elijas hoy te revelará las respuestas que estabas buscando. Tu luz interior no se apagará con nada.

Capricornio: La luna en Virgo ayuda a ordenar la familia y la salud. Concretan un trabajo. La disciplina que mantenés te lleva a concretar metas que antes parecían lejanas. Justicia a favor en el trabajo, generando más y más.

Acuario: Algunas complicaciones vuelven a salir a la luz con la luna en Virgo; resolver desórdenes familiares será necesario. La claridad emocional te permitirá reorganizar tus prioridades con sabiduría. Repartes con equidad y justicia.

Piscis: Con oposición, es un día sin activar nada; todo llegará. Tómate un descanso, ya peleaste mucho. El reposo mental te dará la energía que necesitás para un nuevo comienzo. Reposo y meditación para que la mente fluya sola.

VIERNES 7/11

Aries: La luna entrará a tu signo opuesto ubicándote muy bien con tu pareja. Dejas todo en sus manos. Un gesto de confianza puede acercarte más de lo que imaginás, si soltas el control. Un trabajo nuevo se avecina.

Tauro: Tus proyectos son escuchados por tus superiores y se conceden tus deseos. La estabilidad que buscás se empieza a construir con decisiones firmes y coherentes. Te sacas un diez amando, dejas girar la rueda a tu favor.

Géminis: Iluminado gracias a la luna en un signo compatible, encuentras que tienes muchos amores por elegir. Tu encanto natural se multiplica y sabés atraer sin esfuerzo lo que realmente querés. Número uno en el amor.

Cáncer: La luna en Libra te desequilibra y nubla tus planes. Sales corriendo detrás de quien no sirve. Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega. No puedes pedir mucho más.

Leo: Tus ideas apasionadas para una sociedad son bien recibidas. Un acuerdo que se avecina. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida si mantenés la fe. Marcas territorio sobre lo amado.

Virgo: Te sientes afortunado, complaces a tu amor y sabes cómo lograr más. Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas para fortalecer tus vínculos. La rueda de la fortuna en pasión activa las relaciones.

Libra: Cambias la estrategia hoy con luna en tu signo, todo está a favor. El universo te devuelve la armonía que sembraste con amor y paciencia. Organizas un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance.

Escorpio: Con luna en Libra y el Sol aún en este signo, es tu momento para recapacitar. Tu profundidad emocional te permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos. Reconoces lo que te hace doler la cabeza.

Sagitario: Solo le abres la puerta a quien en verdad se lo merezca; tus planes no son para cualquiera. Tu sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que te impulsa a crecer. Guías a tu pareja por donde quieras.

Capricornio: Tienes más cerca el trabajo que te sirve, solo debes tomarlo. Tu esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con calma y mérito. La pasión te consume como adolescente.

Acuario: Innovaciones y festejos por los planes de amor. Compartes mucha pasión con tu pareja. Tu creatividad se enciende, y todo lo que soñás juntos puede volverse real. Te lanzas a fantasías impensadas y divertidas.

Piscis: Con la luna en un signo de aire te hace pensar en tus proyectos. Tu sensibilidad encuentra rumbo si escuchás la intuición sin miedo a los cambios. Te queda mucho por probar. Anímate, tienes con quien.