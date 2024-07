Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan este sábado en una boda con más de 300 invitados y desde Ciudad te mostramos la nota exclusiva a la actriz, a poco de empezar su romance con quien será su marido.

“¿Cuándo empezó la relación?”, le preguntó Mica Levitt a la novia, quien contestó sincera en ese entonces: “No sé qué fecha porque ya lo conozco hace bastante... ¿estamos en septiembre ahora? Bueno, marzo de este año (2018)”.

Oriana Sabatini en diálogo con Ciudad (Foto de nota archivo).

“Ya venían los rumores del año pasado”, recordó la periodista y la hija de Cathy Fulop confesó: “Sí, pero eso fue muy loco, o sea, me llamó mucho la atención de verdad porque nunca me había pasado que me vincularan con alguien así”.

CÓMO VIVIÓ ORIANA SABATINI LA RELACIÓN A DISTANCIA CON PAULO DYBALA

En el ida y vuelta con Ciudad, Oriana Sabatini contó cómo vivió la relación a distancia Paulo Dybala: “La llevo bien, no me queda otra porque es lo que nos toca”.

“Pero creo que cuando uno está tan bien es como el amor rompe barreras. Yo soy una romántica sin causa, entonces cuando estoy con alguien no me importa cuáles son las consecuencias”, decía la cantante.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron sus alianzas en la previa de la boda. Fuente: Imagen subida a Instagram por Oriana Sabatini.

Hacia el final, Oriana analizó: “En el sentido de que si está lejos o tiene un trabajo complicado y él me tiene que acompañar a mí, no me importa en qué circunstancia esté, creo que si hay amor todo es posible”.

