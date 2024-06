Resultó llamativo que Fernanda Iglesias saliera con los tacos de punta contra Catalina Gorostidi, y más para comentar en X que la ex Gran Hermano 2023 “se quiso levantar” a su exesposo, pero la pediatra salió a responderle contundente a través de Ciudad.

“¡Nadie me rebotó a mí! Ja, ja”, enfatizó la cordobesa.

La primera reacción ante la consulta sobre el supuesto traspié con el productor de A la Barbarossa fue de asombro y risas: “Me entero de esto por ustedes. Ni siquiera sabía que Pablo Nieto era su exmarido”.

-¿Es cierto que te rechazó?

-¡A mí no me rebotó nadie! Ja, ja.

-¿Pero te lo quisiste levantar?

-Para nada. Es totalmente falso.

-¿De dónde salió la versión entonces?

-Lo conocí porque es el productor de Georgina Barbarossa, y después de Gran Hermano fui ahí…

-¿Son amigos?

-Me llevo muy bien con él.

-¿Pegaron onda?

-Me cae súper bien. Siempre tuvimos buena onda de saludarnos y fin.

Catalina Gorostidi.

-¿Solo eso? ¿Son amigos con derechos?

-Nada más. Es totalmente mentira que me cortó el rostro. Es una relación laboral de cuando voy a A la Barbarossa.

-¿Cuál es tu situación sentimental?

-Yo estoy sola. De mi vida puedo hacer lo que quiera, pero no estoy con alguien.

-¿Qué harías si Pablo te avanzara?

-Me parece un hombre muy atractivo, pero en este momento quiero estar sola. No me interesa estar buscando pareja.

Pablo Nieto.

-¿Qué pensás de Fernanda?

-La respeto un montón como periodista. Los problemas de Fernanda y su vida privada son de ella, y no tengo por qué meterme.

-¿La conocías de antes de este asunto?

-Tiene toda su trayectoria y conozco a toda la gente que trabaja en los medios. Es más, recuerdo cuando tuvo su pelea con su exmarido y nunca supe que era Pablo.

-¿Habías tenido algún cruce anterior?

-Nunca tuve un roce. No tuve el placer de conocerla personalmente. La respeto por su carrera. Nunca escuché nada malo de ella tampoco. No sé quién le habrá dicho eso, pero es falso.