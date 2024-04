Después de un éxito rotundo en Villa Carlos Paz, Nazarena Vélez trajo el espectáculo Dos locas de remate a la Ciudad de Buenos Aires, que protagoniza con su colega Gladys Florimonte.

El Teatro Picadilly fue el elegido para reponer esta obra con una dupla que no solo hace reír, sino también reflexionar sobre el vínculo con la familia.

En este contexto, Ciudad pudo conversar con la actriz sobre el proyecto, su nueva vida como abuela de Salvador (rol que asume hace un año gracias a su hija Barbie Vélez) y su relación de pareja con Santiago “Bocha” Caamaño, entre otras cuestiones.

Dos locas de remate es una comedia de Ramón Paso que estará en cartel 8 únicas semanas los días viernes y sábados a las 21 hs., con entradas a la venta por Plateanet. Además, los días domingos harán gira por diferentes plazas teatrales.

NAZARENA VÉLEZ, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU VIDA EN FAMILIA Y SU PRESENTE PROFESIONAL

- ¿Qué es lo que más te atrajo de este proyecto?

NV - Todo me sedujo del proyecto. La obra me parece espectacular. Me parecía también hermoso volver a laburar con Gladys en Carlos Paz y ahora en Buenos Aires.

- ¿Cómo sentís que está recibiendo el público esta obra, tras el éxito de Carlos Paz?

NV- ¡El recibimiento de la gente es maravilloso así que estoy súper feliz!

- ¿Cómo es para vos trabajar con Gladys? Cómo se llevan (en escena y tras bambalinas)

NV - A Gladys la adoro. Fue mi primera compañera en la primer obra que hice, justamente también en Carlos Paz cuando tenía 18 años. Así que nos conocemos un montón, tenemos mucha química y la quiero muchísimo.

Esta es la tercera vez que trabajamos juntas, ella es una gran compañera no solo arriba del escenario, sino debajo. Nos llevamos muy bien y tenerla de coequiper en la obra es excelente, porque es muy completa.

“Salvador trajo luz a mi vida. Es realmente soñado, y también es soñado ser abuela y poder ver a mi hija convertirse en la mamá espectacular que es”

- ¿Cómo es tu vida desde que sos abuela de Salvador? ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo rol que asumís desde hace 1 año?

NV - Salvador es luz, trajo luz a mi vida. Es realmente soñado, y también es soñado ser abuela y poder ver a mi hija convertirse en la mamá espectacular que es. Así que es eso, pura luz.

- Sobre tu relación con Santiago, ¿cómo están? ¿Como se reinventan como pareja a través de los años? ¿Les gustaría casarse?

NV - A Bocha lo amo, tenemos una relación hermosa. Llevamos 5 años juntos. No pensamos en el casamiento, ya convivimos hace más de 4 años y medio, ¡así que es como estar casados!

- Por último, ¿en qué aspectos de tu vida considerás que te volvés “loca de remate”? ¿Hay algo que te lleve a ese estado?

NV - Que se metan con alguno de mis hijos. Eso me vuelve loca, pero loca de remate, ¡mal!