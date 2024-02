La visita a Federico Manzana Farías que Luciana Macías hizo para participar del desafío Congelados en Gran Hermano 2023 reafirmó la relación, pero la viralización de un video de la influencer junto al Paisa provocó especulaciones de un affaire prohibido, que Williams López desmintió a Ciudad.

“A mí me llegó un video de la novia de Manzana con el Paisa. Los vieron en un supermercado chino”, afirmó Pochi de Gossipeame.

Entonces, la panelista de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 en Ciudad Magazine) planteó picante: “¿El paisa no le estará virlando la novia a Manzana?”.

Luciana Macías, la novia de Federico Manzana Farías de GH2023.

El informante de Marcia describió que el Paisa y Lulú “andaban muy juntitos en el chino de la esquina de casa y cuando me vieron con el celular”

LA EXPLICACIÓN DEL PAISA WILLIAMS LÓPEZ SOBRE SU AMISTAD CON LA NOVIA DE MANZANA DE GRAN HERMANO 2024

“Yo tengo la mejor onda con Lulú, no piensen mal”, se despegó de entrada el exparticipante de Gran Hermano 2024.

-¿Qué hacías paseando de noche con la novia de Manzana?

-Nada. Ese día fui porque que estuvimos haciendo streaming con Lulú y una amiga de ella en la casa.

-¿Suelen encontrarse seguido?

-Nos cruzamos por ahí en algún boliche, pero nada más.

-Pero los describieron como muy compinches…

-Somos amigos. Nada más que eso. La novia o mujer de un amigo para mí tiene bigote.

-¿Será que te gusta su amiga y se confundieron la morocha que te gustaría?

-No. No digo que no es linda pero no. Por ahora no me gusta. No todavía...

-¿Qué compraron?

-Fui a comprar cigarros y una gaseosa para tomar. Nada más.

-¿Qué sentís con que ahora te filmen hasta saliendo del supermercado?

-Nada. Por mí no pasa nada me se cuidar en la calle. No tengo problema que saquen fotos y eso.

-Ahora que estás soltero y sos famoso, ¿tenés muchas propuestas de chicas? ¿Estás picoteando?

-No para nada. No niego que recibí muchos mensajes de chicas pero no avancé nada…