Las curvas de Barby Silenzi provocaron una suerte de choque y vuelco en vivo de Santiago Artemis, ya que el referente de la moda se fue al pasto al analizar el look que la actriz lució en la boda de Christian Sancho y Celeste Muriega.

“Cómo abordamos esto sin faltar el respeto. Recontra banco al Polaco, lo amo. Es inimputable”, perdonó el diseñador al cantante.

Sin embargo, cuando le tocó el turno de criticar a la madre de Abril Cwirkaluk (2) no tuvo reparos y gritó “toxoplasmosis”, en irónica referencia a la enfermedad parasitaria asociada a ciertos felinos.

Los invitados a la fiesta de Christian Sancho y Celeste Muriega: El Polaco y Barby Silenzi (Foto: Movilpress)

Y para que no queden dudas, Artimis exclamó: “¡Gato!”.

En ese momento, el Chino Leunis y el Pollo Álvarez fueron contundentes en condenar al invitado, que hizo caso omiso al repudio: “Me da look gato. Exuberante, el busto al aire. Todo. Es un look gato”.

“Es una opinión de moda. No me gusta el vestido. Mucho escote, mucha cosa. A mí me da look gato, lo voy a decir de vuelta”, cerró Santiago Artemis su desafortunado comentario sobre Barby Silenzi.

LA REACCIÓN DE BARBY SILENZI AL PALITO DE SANTIAGO ARTEMIS

Entonces, Ciudad se comunicó con Barby, quien ninguneó a Santiago Artemis: “Ni idea quién es…”.

Luego, se desahogó: “La verdad que es una falta de respeto tratar a una mujer de prostituta sólo por el vestido que elige. Muy discriminatorio de su parte”.

Ahí, aclaró que era un vestido que compró y subió la apuesta: “Al Polaco le encantó. Además fue él el que eligió el vestido junto conmigo. Igualmente imagínense lo poco que me importa la opinión de Santiago artemis que no sé ni quién es, ja, ja. Le mando un beso”.

“Con la opinión de mi marido y mis hijas estoy feliz y les encantó como estaba”, cerró Barby Silenzi.