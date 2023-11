Con una actitud distendida y risueña, Alejandro Nones, que saltó a la fama con su papel en la reconocida serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?, se acomodó en el sillón de la redacción de Ciudad para comenzar la entrevista con este portal.

En el marco del estreno de Pacto de Sangre, la nueva producción que se puede ver a través la plataforma Vix, el actor venezolano habló de todo: sus proyectos, la relación con sus compañeros de elenco, la profunda conexión con la Argentina y su situación sentimental. Incluso, jugó a imitar el acento argentino a la perfección, como si fuera un porteño más.

- Estás en el país desde hace unos días. ¿Cómo lo venís viviendo?

- Ha sido muy bonito estar aquí. Lo vivo muy emocionado, es lindo estar en un lugar diferente con gente diferente y vivir momentos diferentes. Llevo bastante tiempo queriendo venir aquí para conectarme con el público argentino.

- ¿Qué es lo que más te atrae de estar acá?

- He tenido siempre una conexión con esta cultura, amigos a lo largo de la vida importantísimos, gente muy querida de este país y recuerdos bonitos de cuando he venido. Y de repente estar acá y poder vivir esta ciudad que es realmente maravillosa, es muy bonito. Buenos Aires es un lugar mágico.

- Qué bueno eso. La comida, la gente...

- La comida, la gente, las calles... es muy bonita ciudad. Me recuerda de repente en algunos lugares a París, en otros Madrid y en otros lugares Los Ángeles. Tiene una cosa especial.

- ¡Sí! ¿Y cómo te sentís con el estreno de Pacto de Sangre? ¿Estás contento?

-Estoy muy contento, muy feliz. Es un proyecto que creo que tiene muchísima calidad. Por eso estoy acá, decidí venir a la Argentina y a muchos países de América Latina a contarles de Vix, la aplicación por la cual se puede ver y que tiene contenido en español de la mejor calidad.

Es una historia de 4 mejores amigos de toda la vida que han estado siempre juntos, a lo largo de los años y que de repente participan de una despedida de soltero (porque uno de ellos se vuelve a casar), en la que sucede un accidente terrible que le cambia a todos la vida, para siempre. Ahí entra en juego el “¿qué hubiera hecho yo?” si me pasaba algo así...

- Es un tema más de decisiones morales entonces...

- Claro, de decisiones morales. La muerte de una chica joven. Eso te pone en una situación extrema.

- ¿Cómo viviste, por otro lado, el éxito de Quién mató a Sara? En esa producción lograste el estrellato, la gente te empezó a reconocer más...

- Sí, sin dudas, la vida me cambió muchísimo con ¿Quién mató a Sara?. Ese proyecto me abrió las puertas del mundo. Me hace estar acá pudiendo hablar y que la gente sepa quién soy. Eso para mí tiene un valor muy importante. Es un trabajo que marca un antes y un después en mi carrera.

- ¿Cómo te llevás con tus compañeros de elenco?

- ¡Increíble! Con todo el elenco de ¿Quién mató a Sara? hay una conexión muy bonita, importante y profunda. Empezamos a trabajar pre-pandemia, luego pos-pandemia y luego vivimos un éxito increíble. Seguir trabajando con ese éxito hace que haya una energía súper positiva. Son personas muy especiales para mí, amigos de la vida.

Y con Pacto de Sangre me pasa que entendimos que estos cuatro amigos tenían que ser tan amigos y estar tan conectados al tener una hermandad de toda la vida que eso, por más que se quiera actuar, si no hay una química especial, es difícil que se transmita en una pantalla. Y tuvimos una conexión instantánea, empezamos a salir a comer, tomar una copa y hoy en día puedo decir que somos hermanos.

- ¡Buenísimo que eso haya trascendido! ¿Y te pasó en el plano amoroso que los sentimientos traspasaran la pantalla con alguna compañera de elenco?

- Bueno, eh... procuro que no sucedan esas cosas, la verdad. Creo que es importante mantener eso en otro plano. Pero bueno, hay momentos en los que cuesta...

- Claro, puede pasar...

- Todo en esta vida puede pasar.

- ¿Y en este momento estás enamorado, estás en pareja?

- Estoy soltero.

- ¡Muy bien! ¿Y qué pensás que tiene que tener un proyecto para que te atraiga?

- A mí para que me conecte un proyecto, sin dudas tiene que tener una historia que yo sienta que es potente. Que emocionalmente me haga sentir cosas y con un personaje que sea un elemento importante para la historia que se está contando.

- Hay como una tendencia hacia los thrillers en tus últimos trabajos...

- Hay una tendencia de thrillers pero yo no dejo que esas cosas me determinen tanto a mí como actor.

- Claro, que no te encasillen.

- Sí, que la vida sea la que me ponga. Acabo de hacer un personaje gay en una película de España, hablando con el acento de ese país. A mí me gusta la búsqueda de lo diferente.

- ¿Te es fácil imitar el acento español? ¿Y el argentino?

- Hablemos en argentino, ¡dale! ¿Qué querés que te diga?

- Dale, ¿cómo la estás pasando acá? ¿Dónde fuiste a comer?

- Re copado. La gente súper piola, la mejor. Comiendo a dos manos, agitando ahí con los pibes, carajo.

- “Rancheando” es otro término que a veces usamos para decir que estamos “pasando el rato”.

- Ah, ¡esa no la tenía, eh!

- ¿Y estuviste mucho tiempo en España?

- Sí, dos meses. Igualmente voy mucho a España, tengo familia, sobrinos, hermana, representante.... voy muchísimo a ese país.

- ¿Cómo es tu relación con la familia de Mauro Icardi y Wanda Nara?

- Mauro es muy buen amigo, nos conocimos en París. Cada vez que viajo hablamos y nos vemos, me ha invitado a su casa a comer asado, es un gran tipo. Tengo una vida de amigos argentinos.

- Por último, ¿tenés algún otro proyecto, además de Pacto de Sangre, por estrenar?

- Ahora estoy estrenando una película que hice en República Dominicana. Se llama “Colao”, como el café. Y a principios del año que viene estreno la que hice en España. Y esperemos que haya una segunda temporada de Pacto de Sangre.