Zulma Faiad apuntó contra Cris Morena por su salida de Floricienta: "La patrona me castigó; no me fui, me fueron"

La repetición de Floricienta tiene a los fanáticos encantados por volver a ver la ficción. A 15 años de su final Zulma Faiad sorprendió a sus seguidores al contar el motivo por el que, según sus palabras, “la fueron” de la telenovela en su segunda temporada y señaló a Cris Morena como la responsable de esa decisión.

Ante la pregunta de uno sus seguidores, la actriz lanzó filosas palabras sobre el final de su personaje de Titina, la tía de Florencia Bertotti en la ficción. “Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo tres días y la patrona me castigo”, lanzó, picantísima.

“Si tengo una gran virtud es mi honestidad”, señaló, en la misma red social. “Quiero aclarar. No soy rencorosa. pero sí memoria me sobra porque lloré mucho”, recordó la exvedette. “Nunca lo quise contestar, pero el tiempo todo lo cura. ¡Besotes! No me fui, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón”, cerró.

Zulma Faiad, súper polémica contra Cris Morena por su desvinculación de la segunda temporada de Floricienta.

