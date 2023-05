Zaira Nara visitó MasterChef y lanzó una grave denuncia contra su hermana Wanda: "Me robó"

Este lunes, la producción de MasterChef lanzó un desafío divertidísimo para los participantes al entregarles delantales de talle doble para que cocinen de a dos, y le propuso a Wanda Nara que forme parte de la prueba trayendo a los estudios a su hermana Zaira.

La modelo llegó al estudio imaginándose cómo sería cocinar con su hermana, aunque no dudó un ápice en lanzar una fuerte denuncia contra la conductora al afirmar que la esposa de Mauro Icardi le robó la receta de la torta crumble de manzana.

Si bien la prueba trataba de conocer un “omelette perfecto”, Damián Betular quiso saber: “Wanda es famosa por la tarta de manzana, ¿y vos?”. “También por lo mismo”, dijo Zaira, develando una duda que circulaba entre ellos desde el inicio.

ZAIRA NARA LLEGÓ A MASTERCHEF CON UNA SERIA DENUNCIA CONTRA WANDA NARA

“¿Pero te robó la receta?”, quiso saber Martitegui, al tanto de las tretas de Wanda. “La verdad que sí”, respondió Zaira, y agregó: “No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana”, ante la atenta mirada de reprobación de los chefs hacia Wanda.

“Ella la hacía para agasajarme, pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía”, dijo Zaira en su descargo. “He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”, agregó.

“Acá por poco recordaron con lágrimas que habían heredado la receta y que lo conquistó a Mauro Icardi”, dijo Betular, duro con Wanda Nara. “¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”, se defendió la conductora.

“Yo también he conquistado con la tarta de manzana, pero no los puedo decir porque no sirven de nada esas conquistas, han quedado en el pasado”, agregó Zaira, ampliando el tema hacia el área de la intriga.