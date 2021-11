Zaira Nara rompió el silencio sobre el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez: "Me gritan en la calle"

La polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi, que involucró a la China Suárez, hizo que la palabra de Zaira Nara sea buscada, sobre todo cuando su marido quedó en el ojo de la tormenta mediática. Por primera vez, la animadora se refirió al tema en una nota en No es tan tarde.

“Yo no tengo nada que ver”, señaló, mientras Germán Paoloski hacía chistes acerca de si le iba a hacer las preguntas incómodas sobre su hermana.

Sin embargo, Zaira reconoció que incluso la gente en su vida diaria quiere saber su opinión y le comentan sobre el escándalo de su hermana y su cuñado. “Me preguntan en la calle, te juro”, reconoció, con vergüenza.

"Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco". G-plus

“Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal’”, aseguró.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, señaló.