Zaira Nara recordó la noche en la que Lionel Messi quiso conquistarla: "Lo mandé a cag..."

Dispuesta a hablar de todo, Zaira Nara sorprendió al revelar que cuando era adolescente Lionel Messi habría intentado conquistarla. Sin embargo, ella no le dio bola. Pícara, remarcó que en ese entonces habría podido "tener algo" con el futbolista.

"Fue en un boliche de Bariloche, yo tendría unos 16 años más o menos y creía que me llevaba el mundo por delante", contó la modelo en diálogo con Jey Mammon en su programa Los Mammones (América).

En ese punto, Zaira hizo una aclaración: "El que me vino a hablar fue alguien que se presentó como su representante, no es que vino él directamente. Lo quiero salvar... Tal vez, él no sabía nada ni tenía nada que ver".

¿Cuál fue su respuesta cuando esa persona le aseguró que Messi la quería conocer? "Directamente lo mandé a cagar... Que alguien mande a alguien para que te hable me la baja. Además, qué antigüedad, ¿no?", cerró, contundente.

¡Lo sacó rajando!