El Festival de Doma y Folklore de Jesús María se tiñó de polémica tras la muerte de un caballo al lesionarse en una jineteada. El animal se lastimó y lo sacrificaron.

La situación generó una fuerte indignación, al punto que la ONG Sin estribos intervino judicialmente para defender los derechos de los animales: “¿Hasta qué punto las costumbres y las tradiciones pueden poner a los animales en el lugar de un objeto? Los animales son maltratados en estas exposiciones y tienen derechos”, leyó Melina Fleiderman en Morfi, todos a la mesa, abriendo el debate que le tocó de cerca a Zaira Nara, quien se acercó al mundo rural gracias a su pareja, Jakob von Plessen.

"El Festival Jesús María es un evento enorme, mucha gente lo acompaña y es algo muy tradicional nuestro. A mí me genera un montón de controversias. Veo las imágenes y digo ‘pobre caballo’. Pero por otro lado digo que es gente que toda su vida ama y cuida al caballo, por más que uno diga que lo está maltratando", sostuvo la conductora, justificando la doma.

Luego, se comparó el uso de caballos en otros ámbitos, y Zaira ahondó: "Para que un caballo pueda jugar al polo lo tienen que domar y la doma depende del patrón: puede ser racional o tradicional. Por eso digo, es una línea súper finita, porque la gente del campo es la que más quiere al caballo... Es entendible (la polémica), pero me llama la atención, porque vas al campo y ves el amor, la tradición del gaucho hacia el caballo. Esto es una tradición argentina... La gente de Córdoba espera todo el año el festival. El que está del otro lado dice ‘pobre animal, qué agresivo’, pero realmente es tan argentino y tradicional que es difícil opinar sobre el tema".

En pleno debate y mediando sus palabras, Nara expuso otra situación en la que considera oportuna la doma: "Yo pienso que muchos chicos que viven en una situación rural pueden llegar a la escuela porque sus papás tuvieron que domar un caballo. Un caballo salvaje no se puede montar. Y son chicos que no tienen autos, ni bicicletas, ni zapatillas. Por eso se suben al caballo. Por eso me llama la atención (lo que pasa), esto es un punto extremo, es una jineteada, una exposición y un accidente".