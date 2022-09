Zaira Nara mandó al frente al hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López: "Tiene novia"

La devoción con que Zaira Nara habló de Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara fruto de su primer matrimonio con Maxi López, la llevó a revelar detalles de la intimidad del adolescente.

"Tiene una novia muy linda", aseguró Zaira en una nota con LAM.

Luego, se explayó: "Me va a matar, pero tiene novia. Aunque no sé qué va a pasar, porque los tiempos modernos de los chicos son raros ahora. Como cambió de país y no está más en París supongo que no le va a gustar una relación a la distancia".

Al final, Zaira Nara confió en el poder seductor de Valentino: "Capaz que se enamora de una turca".

ZAIRA NARA DESCRIBIÓ BABOSA AL HIJO MAYOR DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

Por otra parte, Zaira Nara describió sin filtros a Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López.

"Valentino es igual al papá. Lo ves y decís 'es Maxi'. Ya nos pasó a las dos en estatura. Calza 40. De repente es un adolescente", contó embelesada.

"¿Dónde quedó el bebito al que le cambiaba los pañales? Ya me siento… grande", cerró Zaira Nara nostálgica.