El debate sobre la infidelidad le dio pie a Zaira Nara (30) para que lance una llamativa frase en Morfi, todos a la mesa.

Todo comenzó cuando analizaban posibles mentiras a la hora del engaño amoroso, el modo en el que se agenda a un ex o a un amante en el celular.

"Yo la mentira me la banco si es prolija. Más que el engaño me molesta la desprolijidad. Si la hacés, hacela bien... Yo miento bárbaro". G-plus

"Me pareció muy snob el tema de la frapera, si me decía 'se me cayó en el inodoro', me parecía más simpático. Era obvio que estaba en un boliche… Yo miento bárbaro", dijo la conductora, luego de que leyeran al aire mensajes anónimos de hombres que les son infieles a sus mujeres con desopilantes explicaciones.

Interesada en el tema, la cocinera Chantal Abad agregó: "El problema es que los hombres no saben mentir… Si vas a mentir es fundamental que sigas el hilo conductor de tu mentira".

En concordancia con la opinión de su compañera, Zaira arremetió con un inesperado sincericidio: "Yo la mentira me la banco si es prolija. A mí me molesta más la desprolijidad que la mentira. Más que el engaño me molesta la desprolijidad. Si la hacés, hacela bien".

¿Qué pensará al respecto su marido, Jakob von Plessen?

