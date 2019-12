Zaira Nara fue tildada de 'xenofóbica' por su opinión en TV del coreano Kim Seok Jin y se defendió: "Lamento que se malentienda"

El desarrollo de una noticia colocó a Zaira Nara bajo la lupa de las redes sociales, al punto de convertirla en TT (tending topic) en Twitter: muchos usuarios interpretaron que la conductora de Morfi, todos a la mesa realizó comentarios xenofóbicos al hablar del coreano Kim Seok Jin (27), integrante del grupo de K-Pop, BTS, que actualmente fue elegido como el hombre más lindo del mundo.

"Es cantante, bailarín, modelo y compositor. Tiene 27 años", comenzó diciendo uno de los cocineros del ciclo de Telefe, previo a revelar la identidad del famoso. Luego, expuso el misterio: “Es Kim Seok Jin, otro del grupo BTS”.

Al ver la foto y oír el nombre del artista elegido como el más bello del mundo, Zaira expresó, sin tono malicioso: “Me siento estafada… Es parecido al Chino (Leunis) con un poco de polvo blanco en la cara, ese que te ponen las maquilladoras cuando estás brillosa”.

"Me siento estafada… Es parecido al Chino (Leunis) con un poco de polvo blanco en la cara, ese que te ponen las maquilladoras", dijo Zaira y ardió Twitter. G-plus

Previendo que podrían ser objeto de criticas en las redes sociales, un cocinero acotó: "Ojo, no digamos nada negativo porque nos van a matar en Facebook, en Twitter, en todos lados". Y Nara continuó analizando la imagen del artista coreano positivamente: "Este es un lindo muchacho, tiene buena boca, buenos ojos y buena mandíbula… Yo me veo con este… El K-Pop es un fenómeno total, del mundo, mundial". Luego Melina Fleiderman agregó: "Perdón, a mí el pelo me da muy Playmobil (el muñeco)".

Instantáneamente, Twitter ardió con duros mensajes cuestionando a Zaira y ella se sintió en la necesidad de aclarar que no dijo nada con connotación racista, ni malas intenciones.

"Lamento el mal momento. Yo no le falté el respeto, miren el programa antes de ustedes faltarme el respeto a mi . Y si los lastimé, les pido disculpas de corazón", expresó Nara, tras la polémica. G-plus

"Evidentemente nadie de los que escriben abajo (de una nota que subió Laura Ubfal a su Twitter, titulada: Zaira Nara fue TT por bardeo) vio el programa. La comparación fue con el 'Chino' Leunis, como también antes comparábamos a un actor con mi marido. Las redes van muy rápido, tanto que es más fácil juzgar que ver un programa completo. Lamento que se malentienda. De hecho dije que me parecía muy lindo", escribió la conductora, en la primera parte de su descargo.

Y concluyó: "El conductor del programa se llama 'Chino' por eso lo decimos. Lamento el mal momento. Yo no le falté el respeto, miren el programa antes de ustedes faltarme el respeto a mí . Y si los lastimé, les pido disculpas de corazón. Saludos".