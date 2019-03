En 2013, la prelación de pareja de Wanda Nara (32) y Maxi López (34) llegó a su final. Y no en los mejores términos. Sin embargo, el fruto de su amor, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7), los mantendrá en contacto de por vida, más allá de sus fuertes diferencias.

Semanas atrás, el futbolista de Vasco da Gama aseguró que su ex le restringe el contacto con los menores. "No estoy viendo a mis hijos, a veces hasta me prohíbe que hable por teléfono. Es una decisión pura y exclusivamente de Wanda. Yo quería estar cerca de ellos, intentaba girar un poco para estar cerca de ellos, pero siempre con dificultad. Yo me he pasado meses sin poder ver a mis hijos estando a 150 kilómetros", declaró López en Estamos motivados.

"No sé las cosas que Maxi dice porque no lo sigo en ninguna red social y no me llega ninguna alerta de él... Yo me llevaba bien con él antes, ahora acompaño a mi hermana". G-plus

Consultada por el vínculo que mantiene con su excuñado, Zaira Nara (30) no tardó en bancar a Wanda y remarcar que el trato entre ellos es distante, aunque cordial.

"Con el padre de tus tres sobrinos, ¿hablás?", le preguntó Tamara Pettinato a la conductora de Morfi, todos a la mesa, en su visita a Cortá por Lozano. Y ella respondió: "No, con él no hay chat. Si me lo cruzo, hablo. Obviamente, lo respeto porque es el padre de mis tres sobrinos (varones). Hace poco me lo crucé en mi casa, que los vino a ver (a los chicos)", dijo, luego de contar que con Mauro Icardi tiene una gran relación y que comparte un grupo de chat de WhatsApp con Wanda y Jakob von Plessen, su marido.

"Él dice que Wanda no le deja ver a los chicos, ¿vos sabés el detrás de escena?", indagó un poco más la panelista de Telefe. Fue entonces que Zaira, concluyó, categórica: "No sé las cosas que él dice porque no lo sigo en ninguna red social y no me llega ninguna alerta de él. Yo sé cómo es el cuándo está ahí. '¿Qué hacés, Zai? ¿Todo bien?', ‘¿Los chicos, bien?'. Yo me llevaba bien con él antes, ahora acompaño a mi hermana".