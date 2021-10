Zaira Nara apoyó el ácido comentario de Connie Ansaldi sobre la China Suárez: "Si te pasa tres veces, tenés una patología"

En medio del escándalo por el coqueteo virtual de China Suárez con Mauro Icardi a pesar de que él sigue casado con Wanda Nara, la picante opinión de Connie Ansaldi fue avalada por Zaira Nara, que era amiga de la actriz hasta que se desató la polémica.

"A mí me importa tres pepinos si es un hombre o una mujer, no sean papanatas. De Benjamín Vicuña escribí lo mismo... No es amor, es un patrón malvado de conducta", expresó Connie, mega tajante, sobre China.

"Una vez te puede pasar; dos es raro; si te pasa tres veces tenés una patología jodida", expresó Ansaldi en Twitter refiriéndose a la escandalosa separación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, de Pampita y Benjamín Vicuña y de Mauro con Wanda.

Acto seguido, Juariu detectó que Zaira, que se alejó de Eugenia por esta tremenda situación, le puso like a Connie mostrándose de acuerdo con su picante opinión.

¡Clarito!