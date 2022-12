YSY A se enfureció con sus fans por cantar "el que no salta es un inglés" en su show y tuvo que disculparse

En pleno show, los fanáticos de YSY A comenzaron a cantar "el que no salta es un inglés". Esta actitud molestó muchísimo al trapero argentino, que amagó con bajarse del escenario si no se calmaban.

"Me voy del escenario, corta. Yo soy re patriota y soy re argentino, pero no estoy con la discriminación a gente por ser de otro país. 'El que no salta es un inglés', me chupa la pij...", expresó, re enojado.

"Porque yo no voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país. Aguante todos nosotros", manifestó, furioso, durante uno de sus recitales en GEBA.

YSY A PIDIÓ DISCULPAS POR HABERSE ENOJADO CON SUS FANÁTICOS

El "trapero" hizo un mea culpa a través de sus stories de Instagram, arrepentido por haberse enojado tanto con sus fans, que hicieron alusión al fútbol con la frase que se creó en el Mundial de 1986, tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra con dos goles de Diego Maradona.

"Ayer en GEBA se produjo una situación de la cual me arrepiento y quiero pedir disculpas por mi enojo y reacción desmedida. En un momento me tiraron una bandera de Brasil y yo pregunté quién había venido a verme desde ese país. En ese momento, arrancaron con los típicos cánticos de fútbol y yo, al no entender si estaban burlándose de un fan brasileño y para evitar alguna situación conflictiva, reaccioné de manera totalmente equivocada e inoportuna, por la cual me quiero disculpar".

"Como artista, mi mensaje siempre fue resaltar lo hermoso que tiene ser argentino y lo orgulloso que yo me siento de serlo. Pero nunca de rivalizar contra personas de otras nacionalidades. Claramente, la palabra 'discriminación' no fue la correcta, pero en el momento de adrenalina fue lo que me salió decir para intentar detener la situación. Por eso pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos y hayan malinterpretado mis palabras. Y como siempre, aguante Argentina", cerró, contundente.