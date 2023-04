Yeyo De Gregorio imitó a Marcos de Gran Hermano, lo destrozaron en redes y se defendió: "Están muy llenos de odio"

Esta semana, Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, fue al programa de Stefano "Yeyo" De Gregorio y las redes sociales apuntaron durísimo contra el conductor de Biri Biri por "burlarse" del modo en el que habla el salteño.

Con el recorte del clip de Yeyo imitando el modelo lento de hablar de Marcos viralizandose en las redes, De Gregorio se hizo eco del tema en su programa de streaming.

"Le preguntamos 'y a vos, Marcos, ¿qué te gusta hacer de tu vida?'. Y él respondió 'no, bueno, a mí me gusta mucho Salta...'. ¡Ay, por favor, Marcos!", expuso el actor.

"Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay. No soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento". G-plus

Acto seguido, su compañero La Tía Sebi le advirtió: "Un amor, Marcos. Ahora, por esto, te van a matar en las redes sociales. Ya sos el peor ser humano del mundo".

Y Yeyo respondió desafiante: "A mí me chupa un huevo. A mí no me entra una bala".

Invitado a Biri Biri, Nacho Castañares bancó a su excompañero de GH: "Marcos resuelve las situaciones con paz, no se saca".

"Yo justo soy un X2 en la vida. Soy una chispita y cuando lo escuchaba hablar, como que lo miraba y decía 'amigo, por favor, acelerá un poco, estoy desesperado por escucharte’", concluyó el conductor, sin imaginar que le estaba tirando más leña al fuego.

PICANTES TWEETS CONTRA YEYO DE GREGORIO POR “BURLARSE” DE MARCOS DE GRAN HERMANO

EL DESCARGO DE YEYO TRAS SER ACUSADO DE BURLARSE DE MARCOS DE GRAN HERMANO

"Creo que están muy llenos de odio y tienen ganas de generar peleas donde no las hay. No soy más o menos humilde por decir que Marcos habla lento".

"El pibe me cayó bárbaro y hasta arreglé para que venga a jugar al fútbol con nosotros. Es un amor. No inventen giladas, besi. Los quiero", escribió Yeyo De Gregorio en Twitter, asegurando que no quiso ofender ni burlarse de Marcos Ginocchio.